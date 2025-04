Bari-Palermo, tifosi rosanero appendono striscione fuori dal San Nicola: “Trasferte libere”

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Bari-Palermo. I rosanero arrivano in Puglia con l’intento di confermare gli ottimi risultati utili consecutivi maturati nelle ultime partite. Al San Nicola, però, non ci saranno i tifosi rosanero (con il settore ospiti chiuso). I supporters siciliani sono comunque arrivati in Puglia e e hanno affisso questo striscione nei pressi del settore ospiti di Bari: “Trasferte libere”.

Continue Reading