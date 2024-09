Taibi: «Il Palermo se la giocherà con altre cinque o sei squadre»

Intervistato da Alessio Alaimo per TMW Massimo Taibi ha toccato vari temi.

«Juventus mi ha stupito, l’Inter ha confermato quello che ha fatto l’anno scorso e sta facendo un grande lavoro con Inzaghi. E mi piace il Torino: con Vanoli ha avuto un buon inizio nonostante gli addiii di Bellanova e Buongiorno»

Fonseca traballa. «Quando si cambia bisogna comunque saper aspettare. Dal Milan ci si aspettava un inizio diverso».

Si aspetta l’esonero? «Bisogna dargli tempo. Ma siamo in Italia: dopo due sconfitte gli allenatori rischiano. Ma Fonseca può riprendersi».

In Napoli-Parma un suo ex calciatore, Del Prato, è finito a fare il portiere.

«Quando l’ho visto ho pensato che ho sbagliato: lo avevo preso come difensore, ho visto un fenomeno in porta ( sorride, ndr)».

In B il Pisa di Inzaghi va a gonfie vele.

«Sono contento per Pippo. È partito bene. Ha uno staff da Serie A. Ho avuto la fortuna di viverlo e so che persone sono»

Per il suo Palermo è l’anno buono per la promozione?

«È un campionato difficilissimo. Se la giocherà con altre cinque-sei squadre. Spero che sia competitivo fino alla fine».

Direttore e la sua Pistoiese?

«Veniamo da un pareggio a Fiorenzuola. Abbiamo reagito bene alla sconfitta di Coppa Italia dando bei segnali. Siamo fiduciosi».