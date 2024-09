Nations League: tifosi italiani si girano di spalle durante l’inno di Israele (FOTO)

In questi istanti Israele e Italia si sfidano per la seconda gara del girone di Nations League di scena a Budapest. Le polemiche, però, non mancano. Buona parte dei tifosi italiani presenti alla Bozsik Arena si è infatti girata di spalle durante l’inno nazionale di Israele.

Protesta, probabilmente, dovuta al delicato momento politico dello stato ebraico, in guerra con i miliziani di Hamas dal 7 ottobre 2023. Durante il primo tempo, però, anche lo speaker dello stadio fa arrabbiare la delegazione azzurra perché per un paio di volte chiama dei cori pro Israele. In alto la foto.