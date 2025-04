Giornale di Sicilia: “Pierozzi è in dubbio, Dionisi inizia a pensare alla capolista”

PALERMO – Dopo la preziosa vittoria di domenica scorsa all’Arechi contro la Salernitana, il Palermo è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio a Torretta per iniziare la preparazione in vista del big match contro la capolista Sassuolo, in programma domenica alle ore 15 al Barbera.

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, restano da valutare le condizioni di Pierozzi, uscito dolorante dalla sfida di Salerno: la sua presenza contro i neroverdi è al momento in dubbio. Ancora fermi ai box anche Gomis, Nikolaou e Di Francesco, con quest’ultimo alle prese con una lesione al soleo della gamba destra.

Verre rientra, si riaccendono i ballottaggi

Dall’altro lato, arrivano buone notizie per Alessio Dionisi, che potrà finalmente contare sul rientro di Valerio Verre, reduce da una giornata di squalifica. Il ritorno del trequartista – l’unico di ruolo presente in rosa – rappresenta una risorsa fondamentale, soprattutto sul piano della qualità e dell’equilibrio tra i reparti.

La sua presenza riapre diversi ballottaggi a centrocampo, con Segre e soprattutto Ranocchia che scalpitano per ritrovare spazio tra i titolari.