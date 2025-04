Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato paga. Più punti con Pohja&C”

La vittoria in trasferta contro la Salernitana ha riportato il Palermo in zona play-off, ridando slancio e fiducia a una squadra che nel 2025 sta mostrando segnali di costante miglioramento. Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno inaugurato il nuovo anno con una progressiva risalita che si è intensificata soprattutto dopo la chiusura del mercato invernale.

Il dato più chiaro arriva dai numeri: nelle undici gare giocate nel 2025, il Palermo ha conquistato 18 punti, piazzandosi al quinto posto per rendimento dietro solo a Sassuolo (26), Pisa (20), Cremonese e Catanzaro (entrambe 19). Un bottino costruito attraverso 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Il salto di qualità dopo il mercato

Il salto in avanti, però, è diventato più evidente nelle ultime sette giornate, quelle in cui Dionisi ha potuto finalmente contare su un organico al completo, grazie agli arrivi di Audero, Pohjanpalo e in precedenza Magnani. Con loro, i rosanero hanno messo insieme 12 punti: 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, quella rocambolesca per 3-2 in casa contro la Cremonese, dopo essere stati in vantaggio.

In questo arco di tempo, il Palermo è risultato la quarta miglior squadra del campionato, alle spalle della capolista Sassuolo (17 punti), del Frosinone (15) e della Juve Stabia (13). Alla pari con Cremonese e Cesena.

Classifica in movimento

A rendere ancora più significativa la striscia positiva rosanero, sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, è anche il confronto diretto con squadre concorrenti che hanno frenato: Catanzaro (11 punti nel 2025), Pisa (10) e Spezia (7) hanno rallentato, mentre il Palermo ha recuperato terreno.

Adesso la missione è chiara: confermare e migliorare questo rendimento nelle ultime giornate per scalare ancora posizioni e affrontare nel miglior modo possibile i play-off. La sensazione, a giudicare dalla crescita collettiva e dai numeri, è che il Palermo sia finalmente sulla strada giusta.