Morte di Papa Francesco, la Lazio contesta la data del recupero: “Serve un’alternativa”

ìLa Lazio si oppone al recupero fissato per mercoledì prossimo e chiede alla Lega Serie A un confronto urgente per trovare una nuova data per la sfida contro il Genoa.

Attraverso una lettera inviata a Lega, Coni e Figc, il club biancoceleste esprime “disappunto per una decisione unilaterale”, evidenziando la volontà di portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco.

“È un’inopportuna sovrapposizione che impedisce la partecipazione a un momento storico per Roma e la comunità laziale”, si legge nella nota, che sottolinea come la scelta non tenga conto degli impegni istituzionali della società capitolina.