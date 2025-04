Addio a Papa Francesco, Infantino: «Condivideva l’entusiasmo per il calcio, simbolo di speranza e unità»

Anche il mondo del calcio rende omaggio a Papa Francesco, scomparso oggi. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha espresso il proprio cordoglio con un lungo messaggio pubblicato su Instagram:

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Papa Francesco. Ho avuto il privilegio di trascorrere del tempo con lui in un paio di occasioni, nelle quali ha sempre condiviso il suo entusiasmo per il calcio e sottolineato l’importante ruolo che il nostro sport svolge nella società, in particolare per quanto riguarda l’educazione e la tutela dei bambini in tutto il mondo».

Infantino ha ricordato come il Pontefice fosse convinto che “il calcio è lo sport più bello del mondo”, sottolineando anche il suo appello più recente, lanciato dal Vaticano durante il Vertice mondiale sui diritti dei bambini, affinché il calcio continui a essere una forza unificante e positiva nel mondo.

«Attraverso il messaggio di speranza e pace che ha trasmesso proprio ieri, domenica di Pasqua – conclude Infantino – ha dato il buon esempio. Le mie più sincere condoglianze vanno a tutti coloro che lo conoscevano, alla sua comunità, alla sua famiglia e ai suoi amici. Le preghiere di tutto il mondo del calcio sono con lui. Che riposi in pace».