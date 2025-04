Serie B, la 34ª giornata si giocherà il 13 maggio: playoff e playout verso la riprogrammazione

La Lega B ha ufficializzato il rinvio della 34ª giornata di campionato, inizialmente prevista per oggi, a martedì 13 maggio, in seguito alla morte di Papa Francesco.

“In seguito a questa scelta le date di playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato.

Il calendario della fase finale della Serie B subirà quindi un inevitabile slittamento, con l’obiettivo di mantenere il corretto svolgimento del torneo in un momento delicato per il Paese e per il mondo cattolico.

Serie B, UFFICIALE: Palermo-Carrarese si giocherà il 13 maggio