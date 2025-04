Ex rosa Dybala piange Papa Francesco: “Perdita immensa per l’Argentina e per Roma”

L’ex rosanero Paulo Dybala ha espresso il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco con un messaggio toccante dai Laureus World Sports Awards di Madrid:

«È una notizia molto triste per il mondo in generale, in particolare per noi argentini e per Roma. Ho avuto modo e fortuna di conoscerlo, è una perdita molto grande per i cattolici e non solo per gli argentini. Mando le mie condoglianze alla sua famiglia e al Vaticano».