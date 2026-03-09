Monza-Palermo, la decisione dell’Osservatorio: biglietti per i siciliani solo nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 165923

Arrivano le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista della sfida di Serie B tra Monza e Palermo, in programma sabato 14 marzo 2026. La gara è stata classificata come incontro con profili di rischio, motivo per cui sono state suggerite specifiche misure organizzative.

Come si legge nella determinazione integrativa dell’Osservatorio (n. 9 del 3 marzo 2026), la vendita dei biglietti per i tifosi rosanero residenti in Sicilia sarà limitata esclusivamente al settore ospiti e riservata ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC.


Tra le misure indicate nel documento figurano anche:

l’implementazione del servizio di stewarding allo stadio;

il rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio ai varchi di accesso, come previsto dalle disposizioni di sicurezza.

Nel provvedimento vengono inoltre richiamate alcune regole generali valide per tutti gli incontri, a partire dalle modalità di acquisto dei biglietti. I tagliandi potranno essere acquistati solo previa indicazione o esibizione di un documento d’identità dal quale risulti la residenza del titolare del biglietto (la patente di guida non è valida a questo scopo).

L’Osservatorio ricorda inoltre che la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali ufficiali previsti dalla ticketing policy, escludendo quindi cessioni massive di tagliandi alle società ospitate, che potranno richiedere soltanto un numero limitato di accrediti da concordare in sede di G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

La decisione arriva alla vigilia di una sfida molto attesa: Monza-Palermo rappresenta infatti uno scontro diretto fondamentale nella corsa alla promozione in Serie A.

