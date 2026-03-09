Mondiale 2026, la Fifa pensa alle liste, l’Italia solo all’Irlanda del Nord

Marzo 9, 2026
Negli ultimi mesi si è discusso molto della possibilità che la FIFA decidesse di aumentare il numero di calciatori convocabili per il prossimo Mondiale, in programma nell’estate 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’idea nasceva soprattutto dall’allargamento del torneo a 48 squadre, rispetto alle 32 delle edizioni precedenti, un cambiamento storico che porterà a un calendario più lungo e a un numero maggiore di partite da disputare.

Un altro elemento preso in considerazione riguardava la particolare organizzazione logistica della competizione. La Coppa del Mondo si giocherà infatti in tre Paesi diversi e questo comporterà spostamenti frequenti tra città e nazioni. Per questo motivo si era ipotizzato di ampliare le rose delle Nazionali da 26 a 30 giocatori, permettendo ai commissari tecnici di avere più alternative e di gestire meglio eventuali infortuni o problemi fisici durante il torneo.


Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, però, questa possibilità sembra destinata a restare soltanto un’ipotesi. La FIFA sarebbe infatti orientata a mantenere il limite già utilizzato negli ultimi grandi tornei internazionali: 26 giocatori per squadra. Una scelta che garantirebbe continuità regolamentare, lasciando ai selezionatori il compito di operare scelte tecniche precise e spesso anche dolorose al momento delle convocazioni.

In Italia, però, il tema del numero dei convocati passa decisamente in secondo piano. L’attenzione è tutta rivolta allo spareggio contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo al New Balance Arena di Bergamo. Le scommesse calcio indicano un netto favore per gli azzurri: la vittoria dell’Italia è proposta a 1.28, il pareggio a 4.90 e il successo degli ospiti a 11.50. Numeri che riflettono in maniera chiara il diverso valore tecnico delle due squadre sulla carta.

Si tratta comunque di una sfida da non sottovalutare, perché si giocherà in gara secca e senza possibilità di appello. Il commissario tecnico Rino Gattuso lo sa bene e per questo ha deciso di affidarsi anche all’esperienza, richiamando in Nazionale Marco Verratti. Il centrocampista torna così a vestire la maglia azzurra dopo quasi tre anni di assenza, con l’obiettivo di dare qualità e leadership in una partita che potrebbe indirizzare il cammino dell’Italia verso il Mondiale 2026.

