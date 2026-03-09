Serie B, Bedin: «Ci aspetta un finale di stagione entusiasmante»

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, è intervenuto ai microfoni di “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento, affrontando diversi temi legati al presente e al futuro del campionato cadetto: dalla valorizzazione dei giovani italiani alla collaborazione tra le leghe, fino al finale di stagione della Serie BKT.

«La Serie B deve valorizzare i giovani italiani»


Bedin ha ribadito come la valorizzazione dei giovani rappresenti uno degli obiettivi principali della Serie B.

«L’utilizzo dei giovani italiani rappresenta una mission del nostro campionato: una valorizzazione del talento che la B deve mantenere anche per il futuro», ha spiegato il presidente della Lega Serie B durante l’intervento a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento.

Per incentivare questa filosofia, la Lega ha introdotto nuovi strumenti economici e regolamentari.

«Abbiamo introdotto parametri sul minutaggio più incentivanti, un bonus di valorizzazione dei vivai aumentato del 30% e uno nuovo per i convocati nelle nazionali italiane», ha aggiunto Bedin.

«Serve maggiore sinergia tra le leghe»

Guardando al futuro del sistema calcio italiano, il numero uno della Lega B ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti del movimento.

«Dobbiamo tornare ad avere maggiori sinergie tra le varie Leghe», ha spiegato Bedin. «Il calcio dovrà affrontare diversi problemi nel prossimo futuro e sarà fondamentale trovare soluzioni condivise, seguendo un concetto di filiera industriale come avviene negli altri settori».

Un approccio che, secondo il presidente, potrebbe aiutare tutto il movimento a crescere.

«Siamo interconnessi e dobbiamo approfittare del rapporto di stima e conoscenza reciproca che ci contraddistingue».

Il ritorno del cartellino verde

Tra le iniziative promosse dalla Lega Serie B c’è anche il ritorno del cartellino verde, pensato per premiare i gesti di fair play durante le partite.

«Lo abbiamo reintrodotto per premiare i gesti positivi fatti da calciatori e allenatori durante le gare», ha spiegato Bedin. «In un mondo in cui spesso si evidenziano gli aspetti negativi, è giusto isolare e valorizzare i comportamenti corretti».

Il presidente della Lega ha poi sottolineato come negli ultimi turni siano già arrivati segnali positivi.

«Siamo contenti che nelle ultime tre giornate ci siano stati gesti di grande fair play da evidenziare e premiare. Non contano solo i punti in classifica ma anche i messaggi che possiamo trasmettere».

«Un campionato equilibrato fino alla fine»

Infine Bedin ha commentato l’andamento della stagione, sottolineando il grande equilibrio del torneo.

«È il solito campionato di Serie B, molto combattuto ed equilibrato con tanti risultati a sorpresa», ha spiegato il presidente della Lega Serie B.

«C’è una lotta appassionante per i primi due posti tra diverse squadre e una zona salvezza molto affollata, con tante formazioni racchiuse in pochi punti».

Secondo Bedin questo equilibrio rappresenta uno dei punti di forza del campionato.

«C’è un mix perfetto tra qualità tecnica delle rose e doti agonistiche e atletiche che rende la Serie BKT un prodotto vincente».

