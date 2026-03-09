Palermo, il messaggio della Curva Nord verso Monza: «Un altro round è nostro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo cremonese 2-3 (61) tifosi curva nord

La Curva Nord 12 Palermo carica l’ambiente rosanero in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza. Dopo la vittoria ottenuta a Carrara, gli ultras hanno pubblicato sui social un messaggio di sostegno alla squadra di Inzaghi, invitando i giocatori a continuare a inseguire il sogno della promozione.

Nel post condiviso dalla Curva Nord si legge un messaggio chiaro e diretto alla squadra:
«Un altro round è nostro! Insieme verso il nostro sogno con forza e coraggio!».


Un incitamento che guarda già alla trasferta del Brianteo, dove il Palermo si giocherà uno scontro diretto fondamentale nella corsa alla Serie A. La Curva ha sottolineato anche la grande presenza prevista nel settore ospiti.

«A Monza ci saranno “solo” 2500 cuori a spingervi ed incoraggiarvi. Ma alle vostre spalle ci sarà un intero popolo che vi darà la carica!».

Il riferimento è ai tifosi rosanero che seguiranno la squadra in Lombardia per una partita che può pesare moltissimo nella classifica del campionato di Serie B. Il Palermo infatti, dopo il successo contro la Carrarese, si è portato a -3 dal Monza, rendendo lo scontro diretto ancora più decisivo.

Il messaggio della Curva Nord conferma il grande entusiasmo dell’ambiente rosanero in vista di una delle partite più importanti della stagione.

 

