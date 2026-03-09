Serie C, stangata sul Trapani: altri 5 punti di penalizzazione e multa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Il Trapani viene sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell’attuale stagione di Serie C, oltre a un’ammenda di 1.500 euro. La decisione arriva per violazioni di natura amministrativa.

Il provvedimento è stato reso noto nel pomeriggio attraverso il comunicato ufficiale della giustizia sportiva.


Il deferimento di gennaio

Il club granata era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, l’organismo che monitora i conti delle società professionistiche.

Proprio da quella segnalazione era partita l’istruttoria che ha portato alla decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Penalizzazione ma niente esclusione

Il TFN ha quindi scelto la strada della penalizzazione sportiva, evitando però il provvedimento più pesante dell’esclusione dal campionato.

Il Trapani continuerà dunque a disputare regolarmente la stagione nel Girone C di Serie C, anche se la penalità inciderà inevitabilmente sulla classifica e sugli obiettivi del club nel finale di stagione.

Attesa per eventuali ricorsi

Adesso resta da capire se la società granata deciderà di presentare ricorso nei successivi gradi della giustizia sportiva, possibilità prevista dal regolamento federale.

La vicenda giudiziaria, comunque, rappresenta un passaggio importante per il campionato, che nelle ultime ore temeva anche lo scenario più estremo dell’esclusione del club siciliano dal torneo.

