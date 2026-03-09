Serie B, Bedin difende il VAR: «Più vantaggi che problemi, ha ridotto gli errori»

Marzo 9, 2026
GRAVINA BEDIN

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha parlato dell’utilizzo del VAR nel campionato cadetto intervenendo ai microfoni di “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento.

Nel corso dell’intervista, Bedin ha sottolineato come lo strumento tecnologico stia dando risultati positivi anche in Serie B, pur riconoscendo alcuni margini di miglioramento.


«Il VAR ha ridotto gli errori»

«In Serie B con il VAR va bene, le fibrillazioni sono marginali e ci sono più pro che contro», ha spiegato Bedin durante l’intervento a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento.

Il presidente della Lega B ha evidenziato come l’introduzione della tecnologia abbia contribuito a rendere le decisioni arbitrali più precise: «È uno strumento utile che ha diminuito il margine di errore rispetto a quando non c’era».

«In Serie B meno telecamere rispetto alla Serie A»

Bedin ha poi ricordato che il sistema VAR nel campionato cadetto opera in condizioni diverse rispetto alla massima serie, soprattutto dal punto di vista tecnico.

«È un’innovazione che ci ha permesso di fare passi in avanti, ma che va sempre supportata anche dal punto di vista produttivo», ha spiegato il presidente della Lega Serie B. «Ad esempio negli stadi di Serie B ci sono meno telecamere rispetto alla Serie A».

«Lo strumento non può essere messo in discussione»

Nonostante alcune criticità operative, Bedin ha ribadito la piena fiducia nel sistema.

«Pur essendo stato introdotto da diverse stagioni, il VAR va ancora migliorato e affinato», ha concluso. «Ma lo strumento non può essere messo in discussione».

