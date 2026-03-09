Bereszynski sui social dopo la vittoria sulla Carrarese: “Non mollare mai”

Marzo 9, 2026
palermo carrarese 5-0 (119) bereszynski

Match sofferto quello di ieri del Palermo a Carrara, con i rosanero che sono riusciti a portare a casa il massimo risultato con una prestazione cinica, imponendosi sul punteggio di 1-0 sulla Carrarese.

“Non mollare mai… forza Palermo 🩷” il messaggio via social dopo l’incontro di Barton Bereszynski, accompagnato da alcune foto della gara e dei festeggiamenti post-partita con i compagni. Tre punti importanti per gli uomini di Inzaghi, che si portano a -3 dal secondo posto occupato dal Monza.


 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Bartosz Bereszyński® (@b_bereszynski)

 

