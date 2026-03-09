Pedullà: “Empoli, Dionisi rischia. Oggi la decisione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

La Sampdoria volta pagina. Dopo la pesante sconfitta di Frosinone il club blucerchiato ha deciso di interrompere il rapporto con la coppia Gregucci-Foti, una scelta che – come evidenziato fin dalla serata di ieri – appariva ormai inevitabile.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il ko dello “Stirpe” ha aggravato una situazione già molto delicata e spinto la società a intervenire per cercare una scossa immediata alla squadra.


Iachini torna tra le opzioni

Con la panchina vacante, la dirigenza sta valutando diversi profili per guidare la Sampdoria nel finale di stagione. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Beppe Iachini, tecnico che era già stato vicino ai blucerchiati lo scorso aprile.

Come racconta Alfredo Pedullà, in quella circostanza la trattativa non andò in porto perché non vennero soddisfatte alcune richieste dell’allenatore. Al momento, fino alla mattinata di oggi, non risultano contatti diretti con Iachini, ma la situazione è in continua evoluzione.

Tra i possibili candidati viene citato anche Rolando Maran, sondato indirettamente nelle ultime ore, anche se la lista dei profili valutati dalla società potrebbe essere più ampia.

Empoli, riflessioni su Dionisi

Intanto, sempre secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche l’Empoli sta vivendo ore di riflessione sulla posizione di Alessio Dionisi.

La dirigenza non sarebbe pienamente soddisfatta dell’andamento della squadra e gli umori interni potrebbero portare a nuove decisioni nel corso della giornata. Per il momento, tuttavia, l’orientamento del club resta quello di concedere fiducia all’allenatore almeno fino alla prossima partita di campionato contro il Mantova.

Da non dimenticare, inoltre, che l’Empoli ha ancora sotto contratto Guido Pagliuca, elemento che potrebbe rientrare nelle valutazioni del club.

