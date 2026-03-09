Spezia, interesse del Bologna per Artistico e Comotto

In vista del mercato estivo, il Bologna guarda in casa Spezia. Infatti, secondo quanto riportato da CalcioSpezia.it, durante il match di ieri tra i bianconeri e il Monza era presente in tribuna il DS degli emiliani, Giovanni Sartori, per visionari due giocatori della formazione di Roberto Donadoni.

Il primo nome è quello di Gabriele Artistico, protagonista con una doppietta che gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra in campionato. L’attaccante ha infatti realizzato 10 gol in 16 presenze, a cui va aggiunta anche la rete segnata in Coppa Italia a inizio stagione.





Tra gli osservati speciali c’era anche Christian Comotto, attualmente allo Spezia in prestito secco, autore di una prestazione convincente che lo ha fatto rientrare tra i migliori in campo.