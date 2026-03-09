Pescara, Sebastiani: «Col Frosinone se non gli danno il rigore finiva in un altro modo»

Al termine della partita di ieri contro il Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete 8 il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, commentando la crescita della squadra e il match precedente contro il Frosinone.

«Dobbiamo guardare a noi stessa senza vedere la classifica – ha dichiarato il presidente degli adriatici -. Stiamo li dietro da sempre, stiamo facendo bene e non dobbiamo guardare partita dopo partita, senza vedere gli altri».





Sebastiani ha poi parlato del match contro il Frosinone: «Se non gli danno il rigore finiva in un altro modo. Oggi hanno schiantato la Sampdoria, questo dice tutto».

Poi, un commento sugli uomini a disposizione di Gorgone: «La squadra è cresciuta anche grazie all’apporto di chi è arrivato a gennaio. Gli unici che hanno creduto in loro sono i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra».

E nello specifico: «Brugman è un professore universitario, così come Insigne. Vorrei sottolineare l’apporto di Cagnano che è molto prezioso».

Infine, un ringraziamento ai tifosi: «Il pubblico è fantastico, ha dato prova di quello che vuol dire venire a giocare a Pescara. La squadra sta anche bene fisicamente».