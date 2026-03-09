Pescara, Sebastiani: «Col Frosinone se non gli danno il rigore finiva in un altro modo»

Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Al termine della partita di ieri contro il Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni  ai microfoni di Rete 8 il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, commentando la crescita della squadra e il match precedente contro il Frosinone.

«Dobbiamo guardare a noi stessa senza vedere la classifica – ha dichiarato il presidente degli adriatici -. Stiamo li dietro da sempre, stiamo facendo bene e non dobbiamo guardare partita dopo partita, senza vedere gli altri».


Sebastiani ha poi parlato del match contro il Frosinone: «Se non gli danno il rigore finiva in un altro modo. Oggi hanno schiantato la Sampdoria, questo dice tutto».

Poi, un commento sugli uomini a disposizione di Gorgone: «La squadra è cresciuta anche grazie all’apporto di chi è arrivato a gennaio. Gli unici che hanno creduto in loro sono i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra».

E nello specifico: «Brugman è un professore universitario, così come Insigne. Vorrei sottolineare l’apporto di Cagnano che è molto prezioso».

Infine, un ringraziamento ai tifosi: «Il pubblico è fantastico, ha dato prova di quello che vuol dire venire a giocare a Pescara. La squadra sta anche bene fisicamente».

