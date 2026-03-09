Binda sul Trapani a rischio esclusione: «Esistono delle regole, se non le rispetti le conseguenze sono queste»

Una giornata decisiva in casa Trapani, con il TFN che è chiamato quest’oggi a decidere sul futuro del club. Intervistato ai microfoni di “A Tutta C”, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ha commentato l’attuale situazione del club sicialiano il noto giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda.

«C’è intanto da dire che l’esclusione di un club, qualora dovesse avvenire, è comunque una ferita – ha dichiarato – è un fatto doloroso, non è una cosa simpatica. Qualcuno magari fa festa, ma il pensiero va ai tifosi di quella squadra che perdono un pezzo del loro cuore».





Binda ha inoltre aggiunto: «Alle 10:30 è iniziata l’udienza presso il TFN, e la Procura Federale farà la sua richiesta di esclusione dal campionato del Trapani, come previsto dalle norme, poi ci sarà un collegio che deciderà se accettare o meno questa richiesta».

Infine, il noto giornalista fa un confronto con quanto accaduto al Trapani Shark, squadra di basket della città: «Il quadro è abbastanza chiaro, abbiamo già visto cosa è successo con il basket. Esistono delle regole e, se non le rispetti, le conseguenze sono queste».