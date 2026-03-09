Binda sul Trapani a rischio esclusione: «Esistono delle regole, se non le rispetti le conseguenze sono queste»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
binda

Una giornata decisiva in casa Trapani, con il TFN che è chiamato quest’oggi a decidere sul futuro del club. Intervistato ai microfoni di “A Tutta C”, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ha commentato l’attuale situazione del club sicialiano il noto giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda.

«C’è intanto da dire che l’esclusione di un club, qualora dovesse avvenire, è comunque una ferita – ha dichiarato – è un fatto doloroso, non è una cosa simpatica. Qualcuno magari fa festa, ma il pensiero va ai tifosi di quella squadra che perdono un pezzo del loro cuore».


Binda ha inoltre aggiunto: «Alle 10:30 è iniziata l’udienza presso il TFN, e la Procura Federale farà la sua richiesta di esclusione dal campionato del Trapani, come previsto dalle norme, poi ci sarà un collegio che deciderà se accettare o meno questa richiesta».

Infine, il noto giornalista fa un confronto con quanto accaduto al Trapani Shark, squadra di basket della città: «Il quadro è abbastanza chiaro, abbiamo già visto cosa è successo con il basket. Esistono delle regole e, se non le rispetti, le conseguenze sono queste».

 

 

Altre notizie

file10 (15)

Serie C Girone C, Cavese-Picerno 2-0: doppia gioia nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file9 (19)

Serie C Girone B, Ternana-Gubbio 0-1: decide Ghirardello. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
649238449_18572736817062190_7818255598704224900_n

Serie C girone A: vince il Cittadella sulla Pro Vercelli, pari a reti bianche tra Brescia e Triestina. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, sciopero della tifoseria: la società chiude la Curva Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-05 223300

Serie C girone C: il Catania cade a Benevento, il Cerignola cala il poker al Trapani. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 212357

Serie C girone C: Cerignola avanti 3-1 sul Trapani, pari tra Benevento e Catania dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file8 (26)

Serie C Girone B: Ascoli batte Carpi 3-0, pari tra Sambenedettese e Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
file7 (35)

Serie C Girone A: Inter U23 e Alcione Milano si fermano sullo 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 193853

Serie C girona A: termina 2-2 tra Pro Patria e Virtus Verona, pari anche tra Trento e Lumezzane. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 192429

Serie C girone C: il Casarano espugna Foggia, pari a reti bianche tra Picerno e Altamura. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

binda

Binda sul Trapani a rischio esclusione: «Esistono delle regole, se non le rispetti le conseguenze sono queste»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
gregucci sampdoria

Di Marzio: “Sampdoria, esonerati Gregucci e Foti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 082640

Sampdoria, incubo Serie C: caos in panchina. Il sogno Mancini, Brunori flop e nervoso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 080226

Tuttosport: “Carrarese-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 075417

Tuttosport: “Sì, c’è anche il Palermo nella lotta per la A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026