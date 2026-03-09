Di Marzio: “Sampdoria, esonerati Gregucci e Foti”

La Sampdoria ha deciso: l’avventura della coppia Gregucci-Foti è ormai ai titoli di coda. Manca soltanto l’ufficialità, ma la strada è tracciata. Dopo una notte di riflessione la società blucerchiata ha scelto di cambiare guida tecnica, con la squadra che questa mattina tornerà ad allenarsi sotto la direzione di Attilio Lombardo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il collaboratore tecnico dello staff di Gregucci dirigerà la seduta in programma oggi in vista della sfida di sabato contro il Venezia, mentre la dirigenza lavorerà nelle prossime ore per individuare il nuovo allenatore.





Decisiva la sconfitta di Frosinone

A pesare sulla decisione del club è stata soprattutto la pesante sconfitta subita sul campo del Frosinone, che ha certificato un momento molto delicato per la squadra.

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria ha raccolto tre sconfitte nelle ultime quattro partite, scivolando al quintultimo posto in classifica con 30 punti dopo 29 giornate di campionato.

Un dato che preoccupa ulteriormente l’ambiente blucerchiato: si tratta infatti dello stesso bottino della scorsa stagione a questo punto del torneo, annata conclusa – almeno sul campo – con la retrocessione in Serie C.

La Samp cerca una svolta

Il cambio in panchina appare dunque inevitabile. L’obiettivo della società è quello di evitare di rivivere il copione dello scorso campionato e provare a dare una scossa immediata alla squadra.

Nel frattempo, come sottolinea ancora Gianluca Di Marzio, l’allenamento di oggi sarà guidato da Lombardo, con la dirigenza che nelle prossime ore dovrà sciogliere le riserve sul nome del tecnico chiamato a guidare la Sampdoria nel finale di stagione.

La priorità è chiara: trovare la soluzione migliore per tirare fuori i blucerchiati dalla zona playout e provare a raddrizzare un campionato che rischia di trasformarsi in un nuovo incubo.