Monza in B, Nesta: «Ognuno dovrà darsi delle risposte su questa retrocessione»

Il Monza è ufficialmente in Serie B. Il tecnico dei biancorossi è intervenuto in sede di conferenza stampa per parlare di quanto accaduto in questa stagione ma anche per presentare la sfida con l’Udinese.

«Siamo stati veramente brutti in campo. Abbiamo preso dei gol che non si possono prendere, non può accadere di subire reti del genere. Anche per questo mi sono arrabbiato. Per certi versi il Monza ha messo anche in difficoltà una grande squadra come l’Atalanta. Nelle prossime partite l’obiettivo è quello di limitare i danni. Noi vogliamo finire in un certo modo, altrimenti ci incattiviamo troppo. Tutti hanno sbagliato tanto. Tutti dobbiamo farci le domande: direttore, allenatore e giocatori. Ognuno a fine stagione si dovrà dare delle risposte».