Capozucca: «In Serie B chi sbaglia ora non si rialza»

L’ex direttore sportivo di Frosinone, Genoa e Ternana, Stefano Capozucca, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com firmata da Alessio Alaimo, commentando i temi più caldi della stagione calcistica, dalla corsa Champions dell’Inter alla lotta salvezza in Serie B, passando per il futuro incerto di Antonio Conte a Napoli.

«L’Inter merita la Champions, lo dico per chi lavora dietro le quinte»

Capozucca ha espresso fiducia nel percorso dell’Inter in Champions League, elogiando in particolare il lavoro svolto dai dirigenti:

«Champions League all’Inter? Ci credo. Lo merita chi lavora nell’Inter. A volte non si parla mai di chi opera: ci sono due persone come Ausilio e Baccin che parlano poco e fanno tanto, sono persone molto valide che in primis loro meriterebbero di vincere la Champions League».

«Scudetto? Lo vedo più vicino al Napoli»

Alla domanda su chi possa vincere il tricolore, l’ex ds si è sbilanciato: «Credo che lo scudetto andrà al Napoli».

«Conte? Potrebbe esserci rivoluzione in panchina»

Sul futuro di Antonio Conte, Capozucca ha aperto alla possibilità di cambiamenti: «C’è un grande mormorio attorno alle panchine. Dipenderà da tante cose, soprattutto dal mercato. Potrebbe esserci qualche rivoluzione legata all’allenatore».

Serie B: «Samp-Salernitana decisiva, Cittadella e Frosinone a rischio»

Tra i temi affrontati da Capozucca con TuttoMercatoWeb.com, anche la volata salvezza in Serie B. Riflettori puntati su Sampdoria-Salernitana, scontro diretto ad alta tensione:

«Due società importanti, con squadre di livello, che a inizio anno nessuno avrebbe immaginato in zona retrocessione. Chi perde oggi rischia grosso. La Samp ha cambiato quattro allenatori, è un dato che dice tutto sulle difficoltà della stagione. Ma il pubblico di Marassi è da Serie A».

Più caute le speranze del Cittadella: «È in difficoltà, deve fare sei punti nelle prossime due per salvarsi. Mi dispiacerebbe molto per Stefano Marchetti, ha sempre lavorato benissimo».

Infine, un passaggio anche sul Frosinone, tornato a rischio: «Sembrava fuori dai guai, ma gli ultimi risultati l’hanno rimesso in crisi. Ora ha due gare complicate e deve fare punti, l’ultima è a Sassuolo».