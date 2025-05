Catanzaro, Pagano: «Playoff? Ce la giocheremo fino in fondo, può succedere di tutto»

Riccardo Pagano, intervistato dalla pagina Calcio con Fulmi, si è espresso sulla stagione fin qui disputata nel campionato cadetto:

«Catanzaro è una piazza che vive di calcio. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, in casa come in trasferta. È una città speciale. Il primo obiettivo è entrare nei playoff, poi ce la giocheremo fino in fondo. Nei playoff può succedere di tutto. Mio padre ha sacrificato molto per farmi arrivare qui. Non sapevo se sarei mai diventato calciatore. Ma lui ha deciso di puntare su di me. Non tutti farebbero una scelta così. L’esordio in Serie A? Mourinho mi ha detto: te lo sei meritato. È stato il primo allenatore tra i grandi a credere davvero in me. Mi porterò sempre dentro le sue parole e la sua fiducia. Mi ispiro a giocatori moderni come Musiala, ma anche a Dybala, che per me ha più qualità di tutti in Serie A. Il sogno? Tornare alla Roma e vincere con quella maglia. Perché lì vincere vale dieci volte più che altrove».