Mondiali 2026: la Svizzera cala il poker, Bosnia battuta 4-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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Si conclude il match dei Mondali 2026 tra Svizzera e Bosnia. I biancocrociati si impongono sul risultato di 4-1, dopo una grande prestazione che gli permette di portare a casa i tre punti e salire a quota 4 nel proprio girone.

Partenza aggressiva per la formazione del ct Yakin, che al 10′ ha la prima occasione del match con la conclusione di Ndoye che termina di poco sul fondo. Gli elvetici continuano a cercare la via del gol: al 23′ ci prova Freuler, che lascia partire una conclusione dalla distanza che esce di poco sulla destra di Vasilj. Il primo della Bosnia nello specchio della porta arriva al 35: Memic si accentra e dalla distanza lascia partire una conclusione telefonata che non impensierisce Kobel.


Nella ripresa la Svizzera prende in mano il match, sbloccando al 74′ il risultato: appena entrato al posto di Ndoye, Manzambi sfrutta una respinta di testa di Muharemovic, colpisce al volo e trafigge Vasilj. All’80’ la Bosnia resta in 10 a causa dell’espulsione di Muharemovic, gli elvetici ne approfittano e quattro minuti dopo firmano la rete del raddoppio con Vargas.

Al 90′ arriva la doppietta personale di Manzambi, che sfrutta l’assist di Vargas e non sbaglia. Serve a poco il gol nel recupero della Bosnia firmato a Mahmic. Allo scadere c’è spazio anche per la rete del 4-1 della Svizzera, con il rigore trasformato da Xhaka.

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