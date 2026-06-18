Padova, interesse per Berti del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (101) Berti

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Antonio Calabro come nuovo allenatore, il Padova inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

Infatti, secondo quanto riportato da Nicolo Schira tramite il proprio profili X, i biancoscudati sarebbero interessati al trequartista del Cesena, Tommaso Berti. Già avviati i primi contatti con i bianconeri per il classe 2004, reduce da una stagione positiva in Serie B in cui ha collezionato 38 presenze, mettendo a segno 4 gol e 7 assist.


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