Padova, interesse per Berti del Cesena

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Antonio Calabro come nuovo allenatore, il Padova inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

Infatti, secondo quanto riportato da Nicolo Schira tramite il proprio profili X, i biancoscudati sarebbero interessati al trequartista del Cesena, Tommaso Berti. Già avviati i primi contatti con i bianconeri per il classe 2004, reduce da una stagione positiva in Serie B in cui ha collezionato 38 presenze, mettendo a segno 4 gol e 7 assist.



