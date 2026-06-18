Avellino, contatti con la Juventus per Faticanti e Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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L’Avellino guarda in casa Juventus per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club irpino ha avviato i colloqui con i bianconeri per provare a portare in biancoverde il centrocampista Giacomo Faticanti e l’attaccante Emanuele Pecorino.

I primi contatti tra le parti avrebbero fatto registrare segnali positivi, con l’Avellino che sta valutando concretamente la possibilità di chiudere entrambe le operazioni. Faticanti rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva per la mediana, mentre Pecorino andrebbe a rinforzare il reparto offensivo con le sue caratteristiche fisiche e realizzative.


 

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