Mondiale 2026: Belgio-Iran 0-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
belgio

 

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Belgio e Iran, al termine di una frazione intensa e combattuta, ricca di occasioni da entrambe le parti.

Il Belgio ha provato a prendere subito in mano il gioco, affidandosi alla qualità di Kevin De Bruyne e alla fisicità di Romelu Lukaku. Le occasioni migliori per i Diavoli Rossi sono arrivate con Youri Tielemans e Maxim De Cuyper, entrambi fermati da un attento Alireza Beiranvand, decisivo in più di un intervento.


L’Iran, ordinato e compatto, ha risposto con grande intensità e al 25’ aveva trovato anche il gol del vantaggio: su punizione battuta da Ehsan Hajsafi, Mehdi Taremi aveva battuto il portiere belga con una conclusione precisa. La gioia iraniana è però durata poco: dopo il controllo VAR, la rete è stata annullata per fuorigioco.

Nel finale il Belgio ha alzato il ritmo, sfiorando il vantaggio soprattutto con De Cuyper, ma il risultato non si è sbloccato. Dopo otto minuti di recupero, le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0, con tutto ancora apertissimo in vista della ripresa.

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