FIGC, domani l’elezione del nuovo presidente: sfida tra Malagò e Abete

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Domani sarà una giornata decisiva per il futuro del calcio italiano con l’elezione del nuovo presidente della FIGC. Dopo l’ennesima delusione sportiva e in un momento delicato per tutto il movimento, la Federazione è chiamata a scegliere la guida che dovrà rilanciare il sistema calcistico nazionale.

La corsa alla presidenza si è ormai ridotta a un duello tra Giovanni Malagò e Giovanni Abete, con il primo che, al momento, sembra leggermente avanti nei pronostici. Si profila dunque una sfida importante, destinata a segnare una nuova fase per il calcio italiano.

Proprio Giovanni Abete ha parlato alla vigilia dell’assemblea, sottolineando l’importanza del confronto: “Mi auguro sia occasione di confronto per far emergere contenuti più che persone. L’assemblea evidenzia una situazione in movimento, venivamo da Gravina eletto con il 98%, si riprende ora un percorso più dialettico”.


L’elezione di domani rappresenta un passaggio cruciale per la FIGC, chiamata a ritrovare stabilità, credibilità e nuove prospettive dopo mesi complicati.

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