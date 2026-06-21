Mondiale 2026: nessun vincitore tra Belgio e Iran, finisce 0-0

Termina a reti inviolate la sfida tra Belgio e Iran, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Il Belgio ha provato a fare la partita sin dalle prime battute, affidandosi alla qualità di Kevin De Bruyne e alla fisicità di Romelu Lukaku, ma ha trovato sulla propria strada un super Alireza Beiranvand. Il portiere iraniano è stato protagonista con diverse parate decisive, in particolare sui tentativi di Youri Tielemans e Maxim De Cuyper.





L’Iran si è difeso con ordine, riuscendo anche a rendersi pericoloso in ripartenza. Nel primo tempo Mehdi Taremi aveva trovato la via del gol, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa gli iraniani hanno alzato il ritmo, sfiorando il vantaggio proprio con Taremi e con Saeid Ezatolahi, fermati però da un attento Thibaut Courtois.

La svolta del match arriva al 66’, quando Nathan Ngoy lascia il Belgio in dieci uomini dopo un brutto intervento punito con il cartellino rosso. Nonostante l’inferiorità numerica, i Diavoli Rossi hanno tentato l’assalto finale, ma senza riuscire a trovare il gol vittoria.

Uno 0-0 che premia soprattutto la solidità dell’Iran e lascia qualche rimpianto al Belgio, incapace di concretizzare le occasioni create.