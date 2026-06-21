Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen e primi colpi: il Palermo accelera”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 071343

Il rinnovo del portiere in arrivo, poi Osti proverà a chiudere le trattative aperte

Altre notizie

Screenshot 2026-06-22 060246

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Cocchi e Di Mario”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-21 061330

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si muove anche per Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
Screenshot 2026-06-21 092559

Prima pagina Tuttosport: “Kolo Irrompe Carnevali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
Screenshot 2026-06-21 081210

Prima pagina Repubblica Palermo: “Racket, nuove intimidazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
Screenshot 2026-06-21 084622

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter non si ferma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
Screenshot 2026-06-21 073702

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Allo Zen avvertimenti senza fine”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
Screenshot 2026-06-20 065359

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il racket presenta il conto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 060731

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo in pressing. Si avvicina Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 083253

Prima pagina Tuttosport: “L’Inter tenta un colpo da Paz”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-20 074456

Prima pagina Repubblica Palermo: “Bus senza autisti e ciclabili al palo. La mobilità a ostacoli di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-19 060621

Prima pagina Corriere dello Sport: “Luvumbo subito, il Palermo insiste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 082441

Prima pagina Tuttosport: “Lucumi Affondo Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026

Ultimissime

5919833184

Corriere dello Sport: “Italia, Mancini in pole per il ritorno. La Figc prepara il nuovo corso azzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
f31d1dad4b

Corriere dello Sport: “Lecce, attacco nel mirino. Cagliari e Genoa protagonisti del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
3f50fecd79

Corriere dello Sport: “Bari, rivoluzione Marino. In Serie C continua il valzer delle panchine”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
eb18d48661

Corriere dello Sport: “Serie B, portieri, panchine e mercato: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Luvumbo

Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez e Hernani per la mediana: resta viva la pista Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026