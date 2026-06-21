Catanzaro: Fellipe Jack nel mirino, spunta Heinz
Il Catanzaro guarda già al futuro con l’obiettivo di rilanciarsi dopo la delusione maturata nella finale playoff. Il club giallorosso è al lavoro per costruire una rosa competitiva e ambiziosa in vista della prossima stagione di Serie B.
La priorità per la difesa resta il ritorno di Fellipe Jack, centrale che nella scorsa stagione ha offerto solidità e affidabilità nei momenti più delicati del campionato. Il difensore, di proprietà del Como, potrebbe fare ritorno in Calabria per proseguire il suo percorso in giallorosso.
Nel frattempo emerge anche un nuovo nome per le corsie esterne: si tratta di Jonas Heinz, laterale della Casertana reduce da una stagione positiva in Serie C. Dopo le ottime prestazioni in Campania, il giocatore potrebbe ora essere pronto per il salto di categoria e rappresentare un rinforzo interessante per il Catanzaro.