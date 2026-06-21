Ascoli: Corazza tra i possibili partenti
Prosegue la programmazione in casa Ascoli Calcio 1898 FC in vista del prossimo campionato di Serie B. La dirigenza bianconera è attualmente impegnata nelle valutazioni sulla rosa, con l’obiettivo di definire le strategie di mercato tra conferme, cessioni e possibili nuovi innesti.
Secondo quanto riportato da TuttoAscoliCalcio, il club starebbe analizzando attentamente la situazione dei giocatori attualmente in organico per individuare chi potrebbe lasciare Ascoli nelle prossime settimane, valutando eventuali destinazioni e offerte economiche.
Tra i nomi più caldi in uscita spicca quello di Simone Corazza. L’attaccante bianconero sarebbe finito nel mirino del Delfino Pescara 1936, alla ricerca di un rinforzo offensivo per sostituire Antonio Di Nardo. La situazione resta in evoluzione e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi concreti.