Cremonese, Fulignati rientra dall’Empoli: può essere lui l’erede di Audero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Il futuro della porta della Cremonese potrebbe ripartire da Andrea Fulignati. Dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, il portiere classe 1994 è tornato in grigiorosso e si candida a ricoprire un ruolo centrale nel progetto della prossima stagione.

Come evidenziato da CuoreGrigioRosso, il mancato ritorno dell’Empoli in Serie A ha fatto decadere le condizioni necessarie per il riscatto dell’estremo difensore, che ha così fatto ritorno alla base. Una situazione che potrebbe aprirgli le porte della titolarità.


Con Audero destinato a lasciare vacante il ruolo di numero uno, la Cremonese starebbe valutando seriamente la possibilità di affidare i pali proprio a Fulignati, pronto a giocarsi le proprie carte dopo il rientro dal prestito.

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