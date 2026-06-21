Plizzari verso il ritorno in Serie B: il Südtirol accelera
Il futuro di Alessandro Plizzari potrebbe essere nuovamente in Serie B. Secondo quanto riportato da trivenetogoal.com, il portiere di proprietà del Venezia è finito nel mirino del Südtirol, alla ricerca di un nuovo numero uno per la prossima stagione.
La pista che porta al club altoatesino appare concreta e i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Più difficile, invece, un ritorno al Pescara, squadra con cui Plizzari si era messo in evidenza contribuendo alla promozione in Serie B.
Il Südtirol valuta con attenzione il profilo dell’estremo difensore, che rappresenterebbe un innesto di esperienza e affidabilità per affrontare il prossimo campionato cadetto.