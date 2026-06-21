Arezzo, ufficiale l’arrivo di Nunziante: nuovo rinforzo tra i pali

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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L’Arezzo ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Nunziante, giovane portiere classe 2007 che arriva dall’Udinese con la formula del prestito. L’estremo difensore ha firmato un accordo con il club amaranto fino al 30 giugno 2027.

Considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano, Nunziante è cresciuto nel settore giovanile del Benevento, con cui ha debuttato tra i professionisti a soli 16 anni. Nel suo percorso vanta anche diverse convocazioni con le nazionali giovanili azzurre, fino all’attuale esperienza con l’Under 19.


Con questo innesto l’Arezzo aggiunge qualità e prospettiva al reparto portieri, puntando su un talento che ha già attirato l’attenzione del calcio nazionale.

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