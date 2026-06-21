Radio Italia Live – Il Concerto: il Palermo dà appuntamento al Foro Italico, possibile presentazione nuova maglia?
Il Palermo ha lanciato un messaggio ai propri tifosi dando appuntamento al Foro Italico in occasione di Radio Italia Live – Il Concerto, in programma sabato 28 giugno. Attraverso i propri canali social, il club rosanero ha ricordato quanto accaduto lo scorso anno, alimentando la curiosità dei sostenitori.
Nel video pubblicato su Instagram compaiono gli artisti che nelle passate edizioni hanno ricevuto in dono la maglia del Palermo, un richiamo che per molti rappresenta più di un semplice invito all’evento musicale. Non è infatti escluso che la società possa sfruttare nuovamente il prestigioso palcoscenico del concertone per svelare la nuova divisa casalinga per la stagione 2026/27.
Già un anno fa il club scelse Radio Italia Live come cornice per presentare la maglia Home, con una celebrazione che coinvolse tifosi e protagonisti del mondo rosanero. Per questo motivo cresce l’attesa attorno all’evento del 28 giugno, che potrebbe riservare una sorpresa speciale ai sostenitori del Palermo.
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