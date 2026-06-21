Mondiale 2026, la Spagna cala il poker contro l’Arabia Saudita

Ad aprire le marcature è stato Lamine Yamal al 10′, bravo a finalizzare l’assist di Mikel Oyarzabal. Lo stesso attaccante della Real Sociedad ha poi firmato una doppietta, trovando il raddoppio al 21′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo e il tris al 24′ al termine di una rapida azione offensiva.

Nella ripresa è arrivato anche il quarto gol spagnolo, propiziato da una sfortunata autorete di Hassan Tambakti al 49′. Nel finale Ferran Torres aveva trovato anche la rete del 5-0, ma il VAR ha annullato tutto per fuorigioco, fissando il risultato sul definitivo 4-0.





Con questa vittoria la Spagna conferma il proprio ottimo stato di forma e manda un chiaro segnale alle rivali nella corsa al titolo mondiale.