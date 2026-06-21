Avellino: D’Ausilio e Pandolfi nel mirino del Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Si intensificano i contatti tra Avellino e Catania in vista della sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato da tuttoavellino.it, il club siciliano starebbe valutando due profili attualmente in forza agli irpini.

Il primo è Michele D’Ausilio, reduce dall’esperienza in prestito proprio con la maglia rossazzurra. L’attaccante non ha nascosto il desiderio di proseguire la sua avventura in Sicilia e il Catania starebbe studiando la formula giusta per riportarlo alla corte etnea.


Attenzione anche a Luca Pandolfi, arrivato ad Avellino nello scorso mercato invernale. L’attaccante potrebbe lasciare gli irpini e il Catania sarebbe tra le società maggiormente interessate al suo cartellino.

Due piste da seguire con attenzione nelle prossime settimane, con il club rossazzurro che potrebbe provare a chiudere un doppio colpo in attacco.

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