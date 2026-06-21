Pisa, doppio obiettivo per il mercato: Di Mario e Drapinski tra i profili seguiti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
di mario

Il Pisa continua a muoversi sul mercato per consegnare a Paolo Bianco una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Dopo la retrocessione dalla Serie A, il club nerazzurro è chiamato a intervenire in diversi reparti per rilanciare immediatamente le proprie ambizioni.

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è quello di Stefano Di Mario, esterno offensivo della Virtus Entella che si è messo in evidenza nell’ultima stagione. Il giocatore piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita, ma la concorrenza non manca. Anche il Palermo segue con interesse il classe 2004 e avrebbe già mosso i primi passi concreti nei confronti del club ligure.


Non solo attacco. Il Pisa guarda con attenzione anche al mercato internazionale per rinforzare il reparto arretrato. Uno dei profili monitorati è Igor Drapinski, difensore centrale polacco nato nel 2004 e attualmente in forza al Piast Gliwice. Si tratta di un prospetto giovane ma già molto apprezzato in Europa, tanto che sulle sue tracce ci sarebbero anche club come AGF Aarhus, Copenaghen, Salisburgo e Widzew Lodz.

La società toscana valuta quindi due operazioni dal forte potenziale, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i nerazzurri riusciranno a trasformare gli interessamenti in trattative concrete.

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