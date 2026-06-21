Tuttosport: “Palermo, vicino il botto Luvumbo. Rivoluzione Verona per la A”

Il Palermo accelera per Zito Luvumbo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rosanero sarebbe ormai vicino alla chiusura dell’operazione con il Cagliari per l’attaccante angolano classe 2002, reduce dall’esperienza in prestito al Maiorca. Nonostante il club spagnolo stia provando a riportarlo in Liga, la società siciliana appare in netto vantaggio.

Parallelamente, il Palermo lavora anche al rinnovo del contratto del portiere Jesse Joronen e continua a monitorare il giovane centrocampista della Roma Alessandro Romano, reduce da una stagione in prestito allo Spezia, dove ha collezionato 19 presenze e un assist.





Avellino, spunta l’idea Sibilli

Sul fronte Avellino, il nome nuovo è quello di Giuseppe Sibilli. Il fantasista del Bari, che ha appena terminato di scontare la squalifica legata al caso scommesse, è finito nel mirino del club irpino, che sta valutando la fattibilità dell’operazione.

La società biancoverde continua inoltre a lavorare per Niklas Pyyhtiä del Bologna e per il terzino dell’Inter Matteo Cocchi, mentre resta in attesa del centrocampista Giacomo Faticanti, destinato a lasciare la Juventus.

Modena, arriva Ronco e torna di moda Ambrosino

Il Modena ha praticamente chiuso per il difensore Diego Ronco, classe 2004 proveniente dal Monopoli, e prova a riportare in Emilia Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli già protagonista in gialloblù nella seconda parte della scorsa stagione.

Verona, inizia la rivoluzione di Baroni

Dopo il ritorno ufficiale di Marco Baroni in panchina, il Verona prepara una profonda ristrutturazione della rosa. Il Venezia insiste per il portiere Lorenzo Montipò, mentre gli scaligeri hanno individuato in Nicola Leali il possibile sostituto.

È imminente inoltre l’arrivo del centrocampista svizzero-kosovaro Leorat Bega, mentre prende quota l’ipotesi di un ritorno di Filippo Terracciano dal Milan.

Resta infine da definire il futuro di Tomas Suslov, uno dei giocatori più richiesti della rosa gialloblù e seguito con interesse dal Cagliari.