Corriere dello Sport: “Modena verso il Palermo. I numeri sono da grande”

Oggi si danno i numeri, ma quelli che fanno sorridere. Come sottolinea Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena di Andrea Sottil non è soltanto una squadra di personalità: sa verticalizzare al momento giusto, gestire le gare e mostra una maturità che profuma di rinascita.

Il giornalista del Corriere dello Sport evidenzia come i gialloblù stiano emulando la formazione che, con De Biasi in panchina, vinse la Serie B 23 anni fa. Anche allora, imbattibilità e solidità erano le parole d’ordine. «Lo scorso anno, a questo punto, i ko con Bisoli erano già tre — scrive Ferrari sul Corriere dello Sport — oggi, invece, il Modena vanta una differenza reti di +10, con 13 gol fatti e appena 3 subiti».

Numeri che fotografano una crescita esponenziale: rispetto alla passata stagione, quando la squadra occupava la decima posizione con 8 punti, oggi ne ha 9 in più. È il miglior Modena dell’ultimo decennio, pronto a misurarsi con il Palermo, seconda forza del campionato e grande favorita per la promozione.

Come ricorda Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il club rosanero dispone di una «società ricchissima e di proprietà internazionale» ispirata al modello del Manchester City, con un dirigente di riferimento d’eccezione per l’Italia: l’avvocato Alberto Galassi, a capo del gruppo Ferretti e genero di Piero Ferrari, il figlio del leggendario Drake, entrambi modenesi doc. Una curiosa coincidenza che rende la sfida di domenica al “Barbera” ancora più affascinante, quasi un «cortocircuito virtuoso».

La squadra di Sottil, conclude Ferrari per il Corriere dello Sport, arriverà a Palermo con fiducia e con la rosa quasi al completo: unico assente Beyuku, impegnato nel Mondiale Under 20. Il tecnico piemontese avrà finalmente a disposizione un ventaglio di alternative e potrà contare sull’entusiasmo del gruppo. A rendere la partita ancora più speciale, l’incrocio tra ex: Antonio Palumbo, oggi leader del Palermo, e Francesco Di Mariano, tra i protagonisti del nuovo Modena.