Seconda pausa della stagione per la Serie B, dopo quella del 7 settembre. Come spiega Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il campionato cadetto si ferma in questo weekend prima di riprendere con una nuova ondata di big match. Dopo la sosta di metà ottobre, ne seguiranno altre due — a metà novembre e a fine marzo — oltre alla consueta pausa natalizia, che scatterà dopo il tradizionale turno post-feste del 27 dicembre.

Nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Capuano ricorda i precedenti della terza giornata: successi per Avellino (2-1 al Monza), Cesena (2-1 a Genova con la Sampdoria), Entella (1-0 al Mantova), Frosinone (1-0 a Padova), Modena (3-0 al Bari) e Palermo (2-0 a Bolzano). Da segnalare, sottolinea Capuano, che per l’Entella quella vittoria è rimasta l’unica in questo inizio di stagione. I pareggi, invece, hanno riguardato Pescara-Venezia (2-2), Catanzaro-Carrarese e Empoli-Spezia (entrambi 1-1), e Juve Stabia-Reggiana (0-0).

L’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport confronta poi il rendimento delle squadre che militavano già in Serie B nella passata stagione, delle retrocesse dalla A e delle quattro neo-promosse. Nelle sei gare giocate dopo le soste lo scorso anno, Palermo è stata la regina indiscussa: 14 punti su 18 disponibili, nessuna sconfitta e un rendimento che, come sottolinea Pierluigi Capuano, dimostra «continuità e solidità».

Non altrettanto brillante il Frosinone, con quattro sconfitte, mentre Cesena, Juve Stabia, Sampdoria e Sudtirol hanno collezionato tre ko ciascuna. Tra le retrocesse, solo il Monza è riuscito a vincere una gara (3-0 a Verona il 21 ottobre 2024), centrando anche il suo ultimo clean sheet esterno. Empoli ha raccolto tre pareggi e una sconfitta contro il Napoli, mentre il Venezia ha subito quattro sconfitte consecutive contro Milan, Atalanta, Lecce e Bologna.

Per le neo-promosse dalla C, le statistiche sono più limitate: il 4 gennaio 2025 l’Avellino pareggiò 1-1 a Giugliano, l’Entella vinse 2-1 col Rimini, il Padova superò il Caldiero 1-0 e il Pescara cadde 0-1 a Sassari contro la Torres.

Un quadro completo che, come conclude Capuano sul Corriere dello Sport, «conferma il Palermo come una delle squadre più solide del torneo nei momenti di ripartenza».