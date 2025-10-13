Corriere dello Sport: “Palermo-Modena, previsti 33 mila spettatori”

Il conto alla rovescia è già iniziato. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, a Palermo si respira aria di grande evento: mancano ancora diversi giorni alla sfida, ma l’entusiasmo popolare ha già superato ogni aspettativa.

«Siamo vicini a quota 25.000 biglietti tra vendite e abbonati», scrive Vannini sul Corriere dello Sport, sottolineando come lo stadio Renzo Barbera si appresti a vivere un nuovo record di presenze. L’atmosfera che circonda la gara è da categoria superiore, e tutto lascia presagire che domenica il catino rosanero sarà gremito.

Il giorno e l’orario — domenica alle 15 — rappresentano un fattore decisivo: una fascia oraria perfetta per le abitudini del pubblico palermitano, da sempre legato al rituale della partita pomeridiana. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la previsione parla di un’affluenza vicina alle 33.000 unità, un dato che supererebbe il primato stagionale di 32.300 spettatori e riporterebbe il Barbera ai livelli delle grandi notti di Serie A.

«Si giocherà per il primato, ma il contesto sarà da grande calcio», evidenzia ancora Vannini sul Corriere dello Sport, ricordando come l’impianto che domina il Parco della Favorita sia pronto a offrire una cornice di pubblico tra le più calde e imponenti d’Italia.