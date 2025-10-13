Corriere dello Sport: “Il Palermo con Brunori all’incrocio perfetto”

C’è tutto per definirla una super sfida. Come evidenzia Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il match tra Palermo e Modena mette di fronte la prima contro la seconda in classifica, entrambe ancora imbattute e con appena tre reti subite: le migliori difese della categoria.

Un equilibrio perfetto che promette spettacolo, come sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, dove ricorda anche il duello tra i due bomber più prolifici del torneo: Gliozzi (cinque gol) e Pohjanpalo (quattro). Due centravanti in stato di grazia, guidati da tecnici vincenti e con un passato comune: Sottil e Inzaghi furono compagni nell’Atalanta del 1996/97.

A rendere ancora più intrigante la sfida ci penseranno gli ex. Il Palermo punta sulle giocate di Antonio Palumbo, prelevato proprio dal Modena, dove è stato il faro per due stagioni. Dall’altra parte, i gialloblù possono contare su Francesco Di Mariano, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato, arrivato in Emilia nell’operazione che ha portato Palumbo in rosanero. «Una sfida di intrecci e rivincite personali», evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Sul piano tattico, entrambe le squadre si distinguono per compattezza e concretezza: poche reti subite e attacchi capaci di colpire nel momento giusto. «Se prendi pochi gol, sei già a metà dell’opera», commenta ancora Vannini per il Corriere dello Sport, sottolineando come l’equilibrio difensivo sia la chiave del successo di entrambe le formazioni.

Dopo un inizio a ritmo alto, Inzaghi ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi al CFA di Torretta per preparare il big match. Il tecnico dovrà sopperire all’assenza di Bani, probabilmente con Peda spostato al centro e Ceccaroni reinserito nel trio difensivo. In mezzo al campo, invece, il ballottaggio tra Gomes, Blin e Palumbo offrirà nuove soluzioni, mentre Ranocchia è sulla via del recupero. Non è esclusa, conclude Vannini, qualche sorpresa tattica in vista della sfida di domenica.