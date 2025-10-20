Tuttosport: “Impresa Modena! Che pari a Palermo”

Niente sorpasso per il Palermo. Al Barbera finisce 1-1 contro un Modena solido e sempre più convinto dei propri mezzi. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, gli emiliani restano imbattuti e difendono il primato, mentre i rosanero di Inzaghi mancano ancora una volta l’appuntamento con la vittoria casalinga, frenando per la terza volta di fila davanti al proprio pubblico.

Il primo tempo racconta un Palermo aggressivo, fedele alla filosofia del suo tecnico: «Quando non puoi vincere, almeno porta a casa qualcosa». E i rosanero, anche stavolta, lo hanno fatto. La gara si sblocca al 32’ con Segre, bravo ad approfittare di un flipper in area su cross di Augello e a realizzare il suo primo gol stagionale.

Il Modena però non si scompone e, dopo un avvio equilibrato, cresce nella ripresa fino a dominare. Le mosse di Sottil — dentro Massolin, Defrel e Pyythia — cambiano il ritmo della gara. «Abbiamo fatto una partita straordinaria — ha commentato l’allenatore emiliano — e se avessimo vinto non avremmo rubato nulla».

Il Palermo, invece, cala visibilmente dopo l’intervallo. L’uscita di Segre (ammonito) per Gomes e il passaggio al 3-5-2 non producono effetti. La squadra si abbassa troppo e perde spinta, subendo l’iniziativa di un Modena arrembante.

Come sottolinea Butera su Tuttosport, a salvare il risultato ci pensa ancora una volta Joronen, protagonista di due grandi parate su Gliozzi e Pyythia, prima di essere battuto dall’autorete di Bereszynski, nel tentativo di anticipare Adorni.

Nel finale, il Palermo non trova più le energie per reagire, mentre il Modena ci crede fino in fondo. Pedro Mendes sfiora il colpo del sorpasso, ma la palla termina di poco a lato. Finisce 1-1: un punto prezioso per gli emiliani, che restano soli in vetta, e un altro piccolo rammarico per i rosanero.

«Non mi piace parlare dei singoli — ha detto Inzaghi — ma dovevamo essere più bravi. C’è rammarico, anche se il risultato è giusto. Valuteremo cosa ci è mancato nell’ultimo quarto d’ora».