Gazzetta dello Sport: “Serie B, saltano tre panchine”

La Sampdoria ha ufficializzato ieri il cambio di guida tecnica. Massimo Donati lascia la panchina dopo un periodo turbolento, culminato con lo sfogo social della consorte contro la società. Al suo posto arriva Salvatore Foti, ex blucerchiato e, fino a poco tempo fa, vice di José Mourinho alla Roma e poi in Turchia.

In attesa di completare il Supercorso di Coverciano, Foti sarà affiancato da Angelo Gregucci, che formalmente assumerà il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Gregucci, già nello staff tecnico doriano sul finire della scorsa stagione insieme a Evani e Lombardo, guiderà il primo allenamento oggi pomeriggio a Bogliasco. Nello staff entrerà anche Nicola Pozzi, altro ex blucerchiato, in qualità di collaboratore tecnico.

Il ritorno di Foti, 37 anni, segna un nuovo capitolo per l’ex attaccante che vestì la maglia doriana nella stagione 2011-2012.

Spezia, via D’Angelo: in arrivo Pagliuca

Novità anche in casa Spezia, dove Luca D’Angelo non è più l’allenatore. Al suo posto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è atteso l’annuncio di Guido Pagliuca, reduce dall’esonero con l’Empoli e pronto a ripartire in Serie B.

Pagliuca, legato contrattualmente al club toscano fino al 2027, avrebbe già trovato l’accordo per la risoluzione e firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza — obiettivo dichiarato della società ligure. D’Angelo lascia dopo 78 partite sulla panchina spezzina e due anni di contratto ancora in essere.

Bari, tutto in discussione dopo la disfatta di Reggio

Clima teso a Bari, dove la pesante sconfitta di Reggio — la quarta in trasferta della stagione — ha aperto una crisi profonda. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sono in discussione il tecnico Fabio Caserta e i dirigenti Magalini e Di Cesare, con la proprietà che sta valutando il da farsi senza aver ancora preso decisioni definitive.

A complicare il quadro, i pesanti contratti ancora in essere con Moreno Longo e il suo staff, che gravano sul bilancio del club. L’aria è di tempesta, e la sensazione è che serva una scossa immediata per non compromettere il resto della stagione.