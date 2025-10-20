Palermo-Modena, le pagelle di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Nel suo consueto appuntamento con le pagelle sulla Gazzetta dello Sport, Nicola Binda analizza il pareggio tra Palermo e Modena, individuando in Joronen il protagonista assoluto del match. Il portiere finlandese tiene a galla i rosanero con due parate decisive, prima di essere battuto solo dallo sfortunato autogol di Bereszynski.

Di seguito, i voti assegnati dal giornalista della Gazzetta dello Sport.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7; Pierozzi 6, Peda 6,5, Ceccaroni 6,5; Diakité 7 (dal 25’ s.t. Bereszynski 5,5), Segre 7 (dal 1’ s.t. Gomes 6), Ranocchia 5,5 (dall’11’ s.t. Blin 5,5), Augello 6; Palumbo 6 (dal 37’ s.t. Vasic s.v.), Brunori 5,5 (dall’11’ s.t. Le Douaron 5,5); Pohjanpalo 5,5.
Panchina: Gomis, Avella, Giovane, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 6.

MODENA (3-5-2)
Chichizola 6; Tonoli s.v. (dall’8’ p.t. Dellavalle 6), Adorni 7, Nieling 6,5; Zanimacchia 6, Sersanti 6 (dal 20’ s.t. Massolin 6,5), Gerli 6 (dal 20’ s.t. Pyythia 6,5), Santoro 6,5, Zampano 6,5; Di Mariano 6 (dal 20’ s.t. Defrel 6), Gliozzi 6,5 (dal 33’ s.t. Mendes s.v.).
Panchina: Pezzolato, Ponsi, Magnino, Caso, Nador, Cotali, Cauz.
Allenatore: Sottil 6.

Top – Joronen 7
Due super parate rinviano il pari: lo batte solo l’autorete di Bereszynski.

