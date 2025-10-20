Palermo-Modena, le pagelle di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport
Nel suo consueto appuntamento con le pagelle sulla Gazzetta dello Sport, Nicola Binda analizza il pareggio tra Palermo e Modena, individuando in Joronen il protagonista assoluto del match. Il portiere finlandese tiene a galla i rosanero con due parate decisive, prima di essere battuto solo dallo sfortunato autogol di Bereszynski.
Di seguito, i voti assegnati dal giornalista della Gazzetta dello Sport.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7; Pierozzi 6, Peda 6,5, Ceccaroni 6,5; Diakité 7 (dal 25’ s.t. Bereszynski 5,5), Segre 7 (dal 1’ s.t. Gomes 6), Ranocchia 5,5 (dall’11’ s.t. Blin 5,5), Augello 6; Palumbo 6 (dal 37’ s.t. Vasic s.v.), Brunori 5,5 (dall’11’ s.t. Le Douaron 5,5); Pohjanpalo 5,5.
Panchina: Gomis, Avella, Giovane, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 6.
MODENA (3-5-2)
Chichizola 6; Tonoli s.v. (dall’8’ p.t. Dellavalle 6), Adorni 7, Nieling 6,5; Zanimacchia 6, Sersanti 6 (dal 20’ s.t. Massolin 6,5), Gerli 6 (dal 20’ s.t. Pyythia 6,5), Santoro 6,5, Zampano 6,5; Di Mariano 6 (dal 20’ s.t. Defrel 6), Gliozzi 6,5 (dal 33’ s.t. Mendes s.v.).
Panchina: Pezzolato, Ponsi, Magnino, Caso, Nador, Cotali, Cauz.
Allenatore: Sottil 6.
Top – Joronen 7
Due super parate rinviano il pari: lo batte solo l’autorete di Bereszynski.