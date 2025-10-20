Tuttosport: “Palermo-Modena 1-1. Le pagelle”
Le pagelle di Luigi Butera per Tuttosport: Joronen migliore del Palermo, Adorni leader del Modena. Buone prove di Segre e Augello, Bereszynski sfortunato sull’autogol.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 7; Pierozzi 6,5, Peda 6, Ceccaroni 6,5; Diakité 6 (25’ st Bereszynski 5), Segre 6,5 (1’ st Gomes 5,5), Ranocchia 6 (11’ st Blin 5,5), Augello 6,5; Palumbo 6 (37’ st Vasic n.g.), Brunori 5,5 (11’ st Le Douaron 5), Pohjanpalo 6.
A disposizione: Gomis, Avella, Giovane, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 6.
Modena (3-5-1-1)
Chichizola 6; Tonoli n.g. (8’ pt Dellavalle 6), Adorni 7, Nieling 6; Zampano 6,5, Santoro 6,5, Gerli 6 (20’ st Pyythia 6,5), Sersanti 6 (20’ st Defrel 6), Zanimacchia 6; Di Mariano 6 (20’ st Massolin 6,5); Gliozzi 6 (33’ st Mendes 6).
A disposizione: Pezzolato, Ponsi, Magnino, Caso, Nador, Cotali, Cauz.
Allenatore: Sottil 6,5.
Arbitro: Chiffi di Padova 6.