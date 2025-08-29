Mobilità, treni speciali per Palermo-Frosinone. Aricò: «Sinergia con Trenitalia funziona al meglio»

In occasione della sfida di Serie B tra Palermo e Frosinone, in programma sabato 30 agosto alle 21 allo stadio “Renzo Barbera”, sono stati predisposti due treni straordinari per agevolare la mobilità dei tifosi e consentire il rientro in sicurezza senza ricorrere all’uso dell’auto privata.

L’iniziativa, voluta dalla Regione Siciliana in collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS), prevede due convogli aggiuntivi tra Palermo Centrale e Palermo Aeroporto.

Nel dettaglio:

alle 22.42 partirà da Palermo Centrale un treno diretto a Palermo Aeroporto, con fermate intermedie in tutte le stazioni;

alle 23.59 la partenza dal Palermo Aeroporto in direzione Palermo Centrale, con fermate a Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Francia, De Gasperi, Notarbartolo e arrivo previsto alle 0.44.

Questi treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti ordinari, non saranno visibili sui canali di acquisto Trenitalia: i biglietti potranno essere acquistati direttamente dal personale di assistenza a bordo.

L’assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha commentato: «Anche per la partita di calcio tra Palermo e Frosinone è atteso un imponente flusso di spettatori. Con l’attivazione dei treni speciali riproponiamo, grazie alla disponibilità di Trenitalia, quella che è diventata una prassi in casi come questi, per consentire a tantissimi tifosi di viaggiare in sicurezza e senza la necessità di utilizzare l’auto privata, evitando i disagi che ne derivano».

Aricò ha aggiunto: «Fino a oggi, la risposta degli utenti ai convogli straordinari istituiti su richiesta della Regione Siciliana in occasione di eventi di grande richiamo ha dimostrato che la sinergia e la collaborazione con Trenitalia funziona al meglio, sempre nell’interesse dei viaggiatori».